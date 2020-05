Covid, assessore di Castellana critica norme Governo ed usa frase volgare sui gay: «Si fa per dire»

Nel corso di una lunga riunione in videoconferenza del consiglio comunale di Castellana Grotte, che si è svolta nel pomeriggio di oggi ed è stata pubblicata sul canale Youtube dell'ente, è stato affrontato il tema del turismo e della possibilità di riapre le Grotte che rappresentano uno delle fonti di entrata del Comune.

Sul tema è intervenuto l'assessore al Turismo, Gianni Filomeno che, dopo una breve introduzione, è andato al succo del suo ragionamento: "...Soprattutto non dimentichiamoci che un altro boomerang che il Governo ci ha lanciato, è quello di dire apriamo, riattiviamo tutto, però se qualcuno ha il Coronavirus o infetta gli altri, la responsabilità è de datore di lavoro...",.

Ed ecco che arriva il fiore lasciandosi andare in una esternazione che di bon ton istituzionale non ha davvero nulla: "Come dice qualcuno, si vuole fare il ricchione con il culo degli altri, che è un detto molto usato a Castellana Grotte e molto praticato". Intervento interrotto dal presidente del consiglio comunale, Emanuele Caputo, che richiama l'assessore a "moderare le parole".

La sua immediata replica "E' un modo di dire" viene interrotta dal capo dell'aula "E' un modo di dire che non condiviso, non è adeguato a un'aula consigliare". Come si difende Filomeno? "Ma è un modo di dire che viene detto...".

Ferma la protesta dell'opposizione. Per il consigliere Cinzia Valerio, quanto accaduto oggi in consiglio «è una pagina nera per Castellana. Non si può soprattutto in questa fase ridurre tutto a schermo trivale, ad eloquio da osteria. Le istituzioni sono un cosa bella e seria e chi le sporca con arroganza va semplicemente allontanato. Sindaco revochi la delega a chi non sa distinguere ciò che è bene e ciò che non lo è».