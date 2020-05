La solidarietà del premier Conte alla «Gazzetta»

Il presidente del Consiglio, Giusepppe Conte, nel corso delle conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dpcm riaperture, a proposito della crisi che stanno attraversando alcune Testate giornalistiche nazionali, ha ricordato anche La Gazzetta del Mezzogiorno: «Alla Gazzetta del Mezzogiorno, gloriosa testata collocata al Sud e dunque in un territorio non facile, va la mia e nostra partecipe solidarietà». Così il premier Conte durante la conferenza stampa di illustrazione del nuovo decreto, sollecitato dalle domande dei giornalisti, ha richiamato il difficile momento che il nostro giornale sta attraversando. Evocando anche la situazione dell’Ansa, il premier ha chiosato: «Presteremo sempre grande attenzione perché siamo sensibili alla libera informazione».