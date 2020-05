Bari, San Nicola si illumina con le luci d'artista al San Paolo: l'omaggio per la festa

BARI - Niente Festa di San Nicola a Bari per colpa del Covid 19, ma al San Paolo si festeggia lo stesso. Una serie di giochi di luci hanno illuminato ieri sera il murales con l’immagine di San Nicola, realizzato nel 2019 dell’artista modenese Mauro Roselli, sulla facciata laterale di una palazzina di case popolari del quartiere San Paolo di proprietà dell’ARCA Puglia Centrale.

L'iniziativa è dall'associazione Cellule creative, della galleria Misia Arte e con la collaborazione del Comune di Bari e l’ Arca Puglia Centrale. Per l' occasione, un altare votivo e' stato allestito dai residenti del quartiere San Paolo a cornice del murales di Mauro Roselli. Per chi se lo fosse perso, niente paura: anche stasera si potrà ammirare il suggestivo spettacolo dalle 18.30 a mezzanotte. Ecco le immagini.

Per il 2020 l’Associazione Cellule Creative per omaggiare il santo patrono della Città di Bari, ha ideato l’iniziativa #Lucisulsanto, reso possibile dalla disponibilità della DMB Italia che, grazie anche al sostegno dei residenti, ha potuto illuminare l’immagine sacra con una strumentazione hi-tech che proietta colori e intensità di luce differenti.

“L’iniziativa - dichiara Giuseppe Zichella Amministratore Unico dell’ARCA Puglia Centrale – è un messaggio di speranza e di fede. La luce illumina non solo l’immagine di San Nicola, ma è anche fonte di speranza in questo particolare momento buio per il nostro territorio e per la sua popolazione”.