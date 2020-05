Bari, coda auto per McDonald's. Automobilista: Vu non sit normal VIDEO

E' scattata la Fase 2 del Coronavirus e fra le altre concessioni è possibile beneficiare del servizio d'asporto bar e ristoranti, tra cui anche il McDonald's. Nel video, una coda interminabile di auto in fila per il proprio turno presso uno dei McDonald's presenti a Bari. Un automobilista riprende col telefono l'infinita fila di auto e in dialetto barese commenta: «Vu non sit normal», tradotto «Voi non siete normali».