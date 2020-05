Bari, inno alla vita dei bambini della Neuropsichiatria infantile

BARI - Pensieri, parole e disegni di piccoli artisti speciali. Tanto straordinari da diventare protagonisti, con il loro vissuto, di una videofiaba musicale intitolata «Superkids – La Corona», che è insieme un inno alla vita e alla creatività.

Nonostante il «mostro» coronavirus che sì li tiene chiusi in casa, ma è anche la chiave liberatoria per far venir fuori il meglio di ognuno di loro. Il progetto, che si chiama #Disegnopensoecanto, è stato condiviso dalla U.O.C. Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) della ASL Bari (direttore dott. Vito Lozito) e realizzato con il coordinamento del dirigente NPIA Area Nord dott. Giuseppe Cipolla insieme al musicista pugliese Vincenzo Vescera (in arte Vinvè), coinvolgendo i bambini seguiti dal servizio di NPIA del distretto Bitonto-Palo del Colle. Si ringrazia per la preziosa e gratuita collaborazione Maurizio Loffredo, Gli Artigiani Studio di Roma per l’arrangiamento, Vittorio Miani e Mirko Petrone della vittoriomiani.it Web Agency per il montaggio e la realizzazione grafica del videoclip. E naturalmente tutti i nostri piccoli utenti e le loro famiglie per la grande sensibilità.