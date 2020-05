Salento, col drone sulle 12 marine più belle deserte: uno spot mozzafiato

Queste immagini da sole da sole rappresentano uno spot della nostra regione: è lo spettacolo offerto in queste ore dal Salento, che abbiamo sorvolato con un drone nelle marine più belle del Sud della Puglia. Da Porto Cesareo a Torre dell'Orso, passando per Torre dell'Alto, Sant Maria al Bagno, Gallipoli, Pescoluse, Torre Pali, Samta Maria di Leuca, Ciolo, Castro, Santa Cesarea Terme e Otranto. Località e spiagge che in altri tempi sarebbero state un formicaio soprattutto in queste giornate di ponte del Primo Maggio (nonostante le previsioni meteo poco favorevoli). Località ora desolatamente vuote ma che esaltano bellezze di cui tutti noi dobbiamo essere fieri. In attesa che il Coronavirus si... congedi, per ora accontentiamoci di questa bellezza naturale illuminata da un sole che riscalda la speranza di un immediato ritorno alla normalità. (Video e montaggio a cura di Fabio D'Agostino, Fabio Bola e Stefano Stella)