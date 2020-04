«Bari, madre silenziosa»: i musicisti suonano con le immagini della città deserta

Quasi una preghiera per la rinascita della città. Le suggestive immagini mostrano una Bari deserta, ma straordinariamente bella e piena di fascino: complice una versione acustica da brividi di Take on me, successo planetario del trio norvegese degli Ah-Ah. A guardare Bari con occhi diversi sperando in un coinvolgimento dei cittadini, ma anche di chi apprezza lo splendore di una città «vuota» e orgogliosa di essere a Sud, ci ha pensato un trio di musicisti, Marina Elle e Alex Spadavecchia alle voci e Piero Pacciullo alla chitarra e la complicità del fotografo Piero Amato, che per l’occasione si è riunito per realizzare un video tributo a Bari al tempo del Coronavirus di straordinaria commozione e pathos.

In rete da giovedì scorso, nel video dal titolo che per l’occasione è intitolato «Bari – Madre silenziosa», i tre musicisti si fanno quasi da parte, le loro immagini sono in «trasparenza» le assolvono e dissolvono lasciando ovviamente in primo piano i suggestivi luoghi della città.

«Siamo tre amici che, nonostante un’amicizia ventennale, non avevano mai avuto modo di lavorare insieme – commenta Pacciullo -. Questa circostanza tristemente straordinaria, lo ha reso possibile ma, soprattutto, ci ha dato modo di emozionarci insieme, nonostante la distanza. Insomma, per dirla come Dalla “e rinasce un fiore sopra un fatto brutto”».

I tre artisti provengono da esperienze professionali diverse a iniziare da Pacciullo, chitarrista che ha collaborato con numerosi artisti tra i quali Loretta Goggi, in tour Italia e Canada) e Omar Pedrini. Spadavecchia, invece, è un cantante che ha varcato i confini nazionali essendosi in giro per l’Europa e ha conquistato diversi e prestigiosi riconoscimenti (Leone d’oro per la musica leggera a Venezia, Premio della critica al Festival di Napoli e il Premio “Mimmo Bucci” l’anno scorso con la band Njoy). «Il coinvolgimento di Marina Elle è stato per noi naturale – conclude Pacciullo -, ha un talento e un’espressività unica. A quel punto abbiamo coinvolto Piero Amato che ci ha concesso l’utilizzo delle sue splendide immagini di una Bari silenziosa». La scelta del brano acustico degli Ah-Ah è stata decisamente azzeccata. Come si ricorderà il brano della band norvegese Take on me, con sonorità synth pop, è diventato un classico della musica degli Anni ‘80, un singolo pubblicato nel 1984 (poi riproposto nell’album Hunting High and Low del 1985), che riuscì a vendere 7 milioni di copie in tutto il mondo.

Un’altra grande particolarità di questo brano sta nel video: è stato uno dei primi videoclip musicali ad aver utilizzato la tecnica di animazione diretto da Steve Barron, regista che aveva lavorato anche con Michael Jackson, Madonna e Paul McCartney. Lo stesso brano, qualche anno dopo, ha vissuto una nuova vita in una straordinaria versione acustica da brividi, la stessa che ha scelto per questo tributo a Bari il trio barese.