Dall'aglio alla pipì al disnfettante: tutte le cure fake per il Coronavirus

Dall'inizio della pandemia di coronavirus, sono tantissime le bufale che circolano sul web su come curare il Covid. Prima che Donald Trump suggerisse di iniettare disinfettanti in vena per testarne l'efficacia, in ogni Paese e' comparsa almeno una fake news sulla possibile cura. E così si passa dal disnfettante di Trump, alla nicotina fino ai bagni caldi.