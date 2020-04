«Bella ciao», consiglieri e assessori del Barese si riuniscono a distanza e cantano per il 25 aprile

Si sono riuniti 'a distanza' per cantare e suonare Bella Ciao, in occasione della festa del 25 aprile, per ringraziare colore che hanno lottato per liberare il nostro Paese e «hanno voluto affidarci quel Bene Comune così delicato che si chiama Democrazia». È l'iniziativa di una serie di Consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, di Assessori e di amministratori pubblici del Barese. «Ogni giorno pratichiamo quella cosa meravigliosa che si chiama Democrazia della rappresentanza all'interno delle nostre istituzioni comunali - raccontano - Ogni giorno innaffiamo il Fiore del Partigiano col nostro impegno e la nostra passione». Racchiusi sotto l'hashtag #consiglieriresistenti, nel video hanno partecipato Francesco Brandi, consigliere Bitonto, Lia Caldarola, consigliera Ruvo di Puglia, Giulio De Benedittis, assessore Bitetto, Daniele De Gennaro, consigliere Giovinazzo, Carmine Doronzo, consigliere Barletta, Sabrina Mastroviti, consigliera Giovinazzo, Antonio Mazzone, consigliere Ruvo di Puglia, Benedetta Mele, assessora Toritto, Ruggiero Quarto, consigliere Barletta, Silvia Rana, consigliera Molfetta, Giuseppe Volpe, consigliere Terlizzi.