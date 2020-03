Coronavirus, donate a medici e personale del Miulli mille zeppole per San Giuseppe

BARI - Mille zeppole sono state donate oggi al personale dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti per festeggiare, anche se a distanza e con la quarantena da Coronavirus, la festa del papà e di San Giuseppe. L'iniziativa è di un gruppo di pasticceri della provincia di Bari (Eustachio Sapone di Acquaviva delle Fonti, Piero Netti di Castellana Grotte e Giuseppe Salierno di Bitonto).

“Oggi è tempo di rispetto delle regole e anche di solidarietà. Abbiamo preferito evitare la vendita a domicilio perché preferiamo tutelare i nostri dipendenti. Vogliamo che non siano esposti a rischi inutili così da poter tornare più presto al nostro lavoro tutti insieme. Ognuno di noi, nel proprio laboratorio, preparerà le zeppole da donare”, hanno dichiarato i tre pasticceri.

Un piccolo gesto di solidarietà per regalare un sorriso agli operatori che stanno svolgendo in modo encomiabile il loro lavoro in reparto e che si preparano ad affrontare il picco atteso nei prossimi giorni.

LE PAROLE DEL SINDACO CARLUCCI - «Ringrazio i pasticceri Eustachio Sapone e Vincenzo Casucci di Acquaviva, Giuseppe Salierno di Bitonto e Pietro Netti di Castellana Grotte per questo bel gesto nei confronti del personale medico dell'ospedale Miulli.

Per noi è un modo per far sentire tutto il nostro affetto, l'affetto della comunità di Acquaviva, a tutti i dipendenti e ai lavoratori dell'indotto impegnati nell'emergenza coronavirus, che devono rinunciare in questi i giorni ai loro affetti. Buona festa del Papà e buon San Giuseppe a tutti voi e a tutti i cittadini di Acquaviva»