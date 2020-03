Trani, dal balcone i violini suonano «La vita è bella» con vista sulla cattedrale

Alle 18 in punto, ormai da qualche giorno, per colmare l'assurdo silenzio nelle strade e nelle città, anche in Puglia i balconi si riempiono di musica. E questo pomeriggio a Trani (Bt) i violinisti Michele e Stefania Barile hanno allietato le ore difficili della domenica pomeriggio suonando la colonna sonora del film di Roberto Benigni 'La vita è bella', la meravigliosa melodia di Nicola Piovani resa famosa anche dall'interpretazione di Noa. Un momento di grande emozione e musica condito da una splendida vista sulla cattedrale della città.