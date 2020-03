Bari, la paura e la speranza vista dai bimbi della San Filippo Neri: «Andrà tutto bene»

Una poesia, una fiaba, un collage di rime e foto per un messaggio di speranza "Andrà tutto bene". Le maestre e la dirigente dell'11esimo circolo didattico San Filippo Neri di Bari hanno fatto svolgere ai bimbi di infanzia e primaria un compito di realtà sintetizzandolo in 3 minuti e mezzo. I genitori tramite le maestre hanno mandato le foto con i disegni e pensieri sparsi. OIL tutto è stato assemblato dalla dirigente che ha... prestato la sua voce. "Mi ritengo abbastanza soddisfatta, non è una gara a chi è più bravo - dice - è solo un sentirsi parte di un unico mondo, ed un unico abbraccio virtuale ma reale. Grazie a voi tutti per il contributo di ciascuno buona domenica".