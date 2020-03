Coronavirus, l'ironia in musica della Rimbamband: «Ecco il vademecum, state a casa»

«A modo nostro, anche noi vorremmo ricordare alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus», con questo post e la consueta ironia la Rimbamband torna sui social con un videomessaggio in musica che racconta le best practice da seguire in materia di Covid 19.

Il gruppo ci tiene a precisare che «Abbiamo girato questo video prima che uscisse il decreto che estende la zona rossa a tutta l'Italia. Nonostante tutto, abbiamo studiato le nostre singole parti in modalità smart working, ognuno a casa propria, per limitare al minimo il contatto fra noi». «Abbiamo disinfettato le mani prima, durante e dopo la registrazione - aggiungono - Abbiamo lavorato in sicurezza. Adesso, però, col nuovo decreto, ci fermiamo anche noi. Giusto e sensato così. Ma torniamo presto, perchè #andratuttobene #restiamoacasa», concludono.