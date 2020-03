Bari, due furti nello stesso locale in poche ore: arrestati e condannati 2 marocchini

Il colpevole torna sempre sul luogo del delitto. Ma è andata male a due marocchini di 29 e 26 anni che, non soddisfatti del furto in un pubblico esercizio di via Melo, nel centro della città, sono tornati subito dopo ma sono stati accolti dai Carabinieri. I due giovani avevano preso di mira in nottata un pubblico esercizio, hanno portato via la cassa con il denaro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i colleghi del Reparto investigazioni scientifiche per fare il sopralluogo. Il locale, quindi, è stato chiuso.

Poche ore dopo, intorno alle 6, alla sala operativa del 112 è arrivata un'altra segnalazione di furot, guarda caso sempre allo stesso locale. Appena giunti il sul posto, i militari hanno bloccato i due stranieri con oltre 770 euro in contanti e attrezzi da scasso.

La visione delle telecamere del circuito di videosorveglianza ha stabilito che gli autori del precencete furto, di poche ore prima era stata opera degli stessi malviventi. I due sono finiti in cella per furto aggravato e continuato. Sono stati condannati per rito direttissimo a 2 anni e 8 mesi e sono tornati in cella.