Bari, pedala in mare su bici «galleggiante»: la simpatica trovata di un pescatore

BARI - La simpatia e l'ingegno dei pescatori baresi non ha mai fine: ecco che uno di loro armato di bicicletta si fa una bella pedalata in mare. L'uomo monta su due galleggianti gialli la bici e con estrema nonchalance, sotto gli occhi dei suoi colleghi pescatori allibiti e divertiti, carica la sua opera ingegneristica innovativa dalla banchina di «Nderr a la Lanz» per poi farsi un giro a suon di pedalate nello specchio d'acqua antistante il teatro Margherita. I commenti audio parlano da soli: tra il serio e il faceto «solo a Bari succedono queste cose», commenta chi sta girando il video.