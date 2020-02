Monopoli calcio, Scienza come Lino Banfi «cura» Jefferson e il brasiliano segna

MONOPOLI - Beppe Scienza come Lino Banfi ne "L'allenatore nel pallone" film del 1984. Nella finzione Lino Banfi, l'allenatore, canta una nenia al suo brasiliano, Aristoteles che il giorno dopo segna un goal importantissimo. Dalla finzione alla realtà il passo è breve. In realtà l'allenatore del Monopoli, Beppe Scienza si era prestato a fare la stessa scanzonata scenetta, con un chiaro e sano tono umoristico. Pressato dal gruppo comunicazione della squadra biancoverde, prima del cruciale match con il Bari, ha rifatto la scenetta mimando Lino Banfi e cantando una nenia brasiliana al suo giocatore carioca Jefferson. Questa l'idea del gruppo di comunicazione formato da Marco Amatulli,

Renzo Dibello, Donato Barletta e Gabry Latorre che ha montato il video. Propiziatorio visto che domenica scorsa il brasiliano del Monopoli 1966 è andato in goal in un momento cruciale della partita, portando proprio in vantaggio la squadra del "gabbiano", un 2 a 1 prima che il risultato finale ritornasse in pareggio. Il brasiliano ha fatto sognare la vittoria ai monopolitani che adesso rivedono il video inscenato dall'allenatore vero e dal brasiliano vero del Monopoli. A chi ha chiesto a Beppe Scienza perché ha fatto ciò lui ha risposto che «è un omaggio a un grande attore pugliese, l'unico che finora ha impersonato l'anima dell'allenatore dando il giusto risalto. Cosa che nessuno aveva ed ha mai fatto prima d'ora nel Cinema». In realtà il rito della ninna nanna all'attaccante porta bene e già i tifosi chiedono di cantarla a tutta la squadra. Ecco l'arma segreta per sognare e andare in serie B. Altro che massaggi shatzu, training autogeno e compagnia bella, Banfi detta legge anche a suon di orecchiette e "Medonna incoroneta". Perché non sperimentare anche questi altri due suggerimenti dell'attore canosino.