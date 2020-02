Il derby tra Monopoli e Bari finisce 2-2-: il commento a fine partita

Prima volta nella storia per una gara ufficiale al Veneziani tra Monopoli e Bari. Derby tutto barese della 25ma giornata di C davanti a 5.000 spettatori, almeno 1.500 provenienti dal capoluogo.

Finisce 2-2 col Bari che porta a 20 i risultati utili consecutivi e sale a 51 punti, meno 5 dalla Reggina che però deve ancora giocare l'altro scontro diretto contro la Ternana.

Tra Bari e Monopoli è spettacolo sugli spalti che si riflette in campo. Dove non mancano gol ed emozioni. Bari subito in vantaggio, al 7' quando Mirco Antenucci sblocca la contesa battendo Menegatti con un rasoterra propiziato in rimessa da una combinazione tra Simeri e Laribi. Il Monopoli reagisce. Dopo circa dieci minuti. Al capocannoniere del girone con 16 gol risponde il vice dalla classifica marcatori: Fella pareggia con un tiro dalla distanza che sorprende un Frattali fuori posizione.

I ritmi sono alti, il Bari si sfilaccia un po', ma è partita vera. Alla mezzora nuova occasione per gli uomini di Vivarini. Sempre Antenucci a colpo sicuro. Menegatti risponde con un prodigio. La replica del Gabbiano con Donnarumma dalla distanza. Frattali para in due tempi. Primo tempo che si chiude con un dialogo Laribi-Simeri interrotto dal portiere. Nel secondo tempo si segna ancora, ma la gara è più nervosa e meno spettacolare.

Dopo 8' il Monopoli va in rimonta con Jefferson: soluzione in area sotto l'incrocio. 2-1 che dura pochissimo, perché il Bari rimedia grazie a Sabbione che raccoglie una punizione di Laribi segna il suo quarto gol stagionale. Si può allungare. Ma è difficile in dieci uomini perché al 22' Perrotta torna anzitempo negli spogliatoi per un fallo da ultimo uomo su Fella. Vivarini corre ai ripari. Entrano D'Ursi e Di Cesare per Laribi e Simeri. Poi Folorunsho, Bianco e Terrani. Ma la musica ed il risultato non cambiano. Pari e patta che rinvia al prossimo match, domenica al San Nicola contro il Picerno.