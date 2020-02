Il Bari vince dominando contro il V. Francavilla: 2-0

Il Bari vince dominando contro il Francavilla al San Nicola, davanti a 11446 spettatori: i pugliesi, grazie al successo conquistato con un netto 2-0, si confermano seconda forza del girone C di Lega pro, a sei punti dalla capolista Reggina.

L’undici di Vivarini, dopo un avvio senza lampi e con poche idee, è passato in vantaggio al primo affondo: al 26' il bomber Antenucci ha segnato su rigore la rete dell’1-0 (il penalty è stato assegnato per un fallo di Sparandeo sullo stesso ex Spal). Antenucci è a quota 15 il capocannoniere del girone. Nel prosieguo della frazione i biancorossi hanno esercitato una evidente supremazia territoriale creando un paio di pericoli alla porta di Poluzzi con Laribi e Antenucci. Nella ripresa, al 5', il neoacquisto Ciofani ha chiuso i giochi segnando la rete del raddoppio su assist di Antenucci. Nel finale il Francavilla ha provato a lanciarsi nell’area avversaria, ma le iniziative offensive sono state ben controllate dalla solida difesa del Bari. Al 23' st è stato espulso l’allenatore del Francavilla Trocini per proteste (prima di andare negli spogliatoi ha avuto un battibecco con il barese Antenucci).