Bari, sorpresi sulla Modugno-Carbonata a scaricare rifiuti: denunciati

La Polizia locale era sulle loro tracce da tempo ma non era riuscita mai a beccarli. Eppure, sistematicamente, sulla Modugno Carbonara avveniva los carico di rifiuti di dverso genere, destinati ad essere incendiati. Stavolta, però, sono stati sorpresi con le mani nel sacco e denunciati: si tratta di due uomini accusati di raccolta e trasporto di rifiuti senza la prescritta autorizzazione nonché il conseguente e ripetuto abbandono degli stessi su suolo privato, realizzando di fatto un’attività di discarica abusiva.

Il mezzo utilizzato per lo scarico, un Fiat Iveco, già colpito da provvedimento di fermo amministrativo, è stato sequestrato. Il conducente era senza patente (in quanto revocata) e l'intera area sarà sottoposta ad accertamenti per verificare la presenza di rifiuti pericolosi.