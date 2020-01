Terlizzi, decimato clan Dello Russo: forniva droga a domicilio a Bari e in Salento

BARI - Rifornivano di droga diversi città della provincia di Bari, soprattutto la piazza di spaccio di Bitonto gestita dal clan Conte, e parte del territorio salentino. In 25 sono stati arrestati oggi dai carabinieri, su disposizione della Dda di Bari, e altre due persone risultano irreperibili (19 in carcere e 8 agli arresti domiciliari) per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga con l'aggravante dell’organizzazione armata. Si tratta di pregiudicati di Terlizzi (Bari) vicini al gruppo criminale facente capo alla famiglia Dello Russo. L'indagine, basata su intercettazioni telefoniche, ambientali e videoriprese, è cominciata nel 2014 e si è arricchita negli anni delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, inizialmente terlizzesi vittime di minacce da parte del gruppo criminale, poi bitontini. Si tratta, in questo caso, dei pregiudicati divenuti collabori di giustizia dopo l’omicidio dell’anziana Anna Rosa Tarantino, uccisa per errore a Bitonto durante un agguato mafioso nel dicembre 2017.