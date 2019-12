Novoli, si procede alla costruzione della Focara per il 2020

LECCE - Continuano i lavori, a Novoli, per la costruzione della Focàra, il falò più grande del Mediterraneo che viene acceso in onore di Sant'Antonio Abate la sera del 16 gennaio. Il maltempo, in realtà, ha rallentato i lavori che prevedono la posa di circa 80mila fascine di tralci di vite secchi provenienti dai campi, sapientemente legate con tecniche che si tramandano di padre in figlio.

Ad oggi la costruzione è arrivata al primo piano e si inizia a lavorare sul secondo, ma nei giorni a venire si imprimerà un’accelerata per arrivare preparati al giorno di Sant’Antonio Abate. Nel frattempo, diverse squadre sono a lavoro per raccogliere nei campi il materiale che comporrà la maestosa torre pirica.