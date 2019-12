Calorosi auguri di Natale dalla gelida Antartide: il saluto di tecnici e militari pugliesi

Temperature “estive” in Antartide, nella base “Mario Zucchelli” della spedizione italiana si godono i -5 gradi e condizioni meteo decisamente più favorevoli rispetto ai -24 dell’interno. «Oggi è stata una giornata fantastica, qui ci sono 24 ore non stop di sole adesso che è estate: vado con i colleghi pugliesi a fare il video dall'alto della base», ci scrive Matteo Villani, tecnico foggiano dell’Enea in missione al Polo Sud. «Qui siamo molto impegnati, abbiamo solo connessione su whatsapp con la quale comunicare e solo una volta raggiunta la base. Siamo arrivati da pochi giorni, abbiamo in corso lo scarico dalla nostra rompighiaccio e nevica tanto... Le temperature per fortuna non sono proprio proibitive, ma la percepita a causa del wind chill (l’abbassamento della temperatura corporea a causa del vento: ndr) è più bassa. Ringraziamo per l’attenzione tutti i lettori della Gazzetta, buon Natale a tutti voi dal nostro freddo antartico».

Nel video da sinistra COSIMO LESTINGI (Aeronautica militare), MATTEO VILLANI (ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), DANIELE ZOLLINO (Esercito italiano), GIOVANNI SERGI (Aeronautica militare), LUIGI PAPARELLA (Aeronautica militare).

Villani si occupa della gestione e conduzione di tutti gli impianti tecnologici della base, dell’impianto di dissalazione dell'acqua di mare, all’incenerimento rifiuti, depurazione delle acque reflue, riscaldamento della base, i gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica. «Resterò qui fino alla chiusura della base, il 23 marzo, questa base è semipermanente, di solito è aperta da ottobre a febbraio quest'anno eccezionalmente fino a marzo. E’ un’esperienza fantastica, ma l’Italia ci manca e la nostra Puglia ancor di più. Quale occasione migliore per farlo sapere comunicandolo attraverso il sito della Gazzetta? Auguri a tutti e Buon Natale!».