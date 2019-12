Da Cerignola a Macerata per rubare auto: accertati 36 furti, 4 arresti

I carabinieri di Macerata, con la collaborazione dei colleghi di Cerignola (Fg) hanno arrestato 4 pregiudicati del Foggiano, di cui uno di origini rumene, specializzati in furti d'auto. I quattro sono stati posti ai domiciliari. L'indagine è partita lo scorso maggio, quando a Macerata sono stati denunciati i primi furti. Tramite analisi dei tabulati telefonici e visione dei filmati di videosorveglianza si è risaliti a questo caso di 'pendolarismo criminale', in quanto i malviventi venivano appositamente dal Foggiano.

Il modus operandi era più o meno sempre uguale: nella tarda serata gli indagati partivano da Cerignola per raggiungere nel cuore della notte le Marche e l'Emilia, spegnevano i telefoni, individuavano gli obiettivi e sostituivano la centralina elettronica originale con un'altra contraffatta, che permette di accendere il veicolo con una chiave modificata. Avevano anche organizzato una staffetta per spostarsi a bordo di una macchina 'pulita', che controllava che non ci fossero posti di blocco. A Cerignola le vetture finivano in mano ai ricettatori, venivano smontate, ed è curioso notare come a Cerignola ci siano a pochissimi metri di distanza diverse attività commerciali legate al mondo delle auto: meccanici, elettrauti, gommisti, ecc.

Accertati almeno 36 furti d'auto, con un guadagno illecito di 500mila euro. Oltre agli arresti sono anche state sequestrate sei ricetrasmittenti e un navigatore Tom Tom.