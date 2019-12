Bari, la banda dell'aeronautica suona per i bimbi malati dell'Oncologico: il video

BARI - Piccoli momenti di musica e felicità per i bimbi ricoverati nel Reparto Pediatrico Oncologico del Policlinico di Bari. Ecco il video in cui il Maestro d'orchestra del personale del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ªRegione Aerea di Bari dà il cinque a un piccolo paziente che si scatena sulle note della Fanfara. L'iniziativa promossa in occasione del concerto di Natale ha l'obiettivo di far assaporare un po' dello spirito del Natale ai piccoli malati e alle loro famiglie anche tra le mura dell'ospedale. Dopo il concerto ai bambini sono stati offerti dei doni dall’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale BODY TALK di Modugno. L’Associazione da anni organizza eventi pre-natalizi di carattere benefico al fine di contribuire alla raccolta fondi per assicurare la realizzazione di progetti a favore dei bambini ricoverati nel Reparto di Onco-Ematologia di Bari.

Presenti anche il Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, Comandante del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ªRegione Aerea di Bari, il dottor Nicola Santoro, direttore responsabile del reparto di “Oncoematologia pediatrica” del Policlinico di Bari e il Sig. Gaetano Ciavarella, Presidente dell’Associazione Pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori nell’infanzia di Bari (APLETI).