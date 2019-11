Monopoli, le stelle illuminano il Porto: prove di accensione per il Natale

E Babbo Natale mette casa in piazza e porta a capodanno Francesco Baccini nel borgo antico di Monopoli. La casetta del dispensatore di doni diventa superlativa e in 64 metri quadri disposti nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II è pronto a prendere forma un mondo magico che prepara alle festivitià natalizie. Babbo Natale mette casa in città dal 7 dicembre al 6 gennaio prossimi, per fare sognare adulti e bambini di ogni età. C’è spazio per le luminarie e per i mille colori delle videoproiezioni architetturali sui principali monumenti del borgo antico e nel complesso oltre ai doni il Babbo Natale rilascia un palinsesto di oltre 50 eventi unici.