Puglia, i pensieri dei bimbi per la festa dell'albero: Emiliano e Stea nelle scuole

BARI - Un albero per il clima - #ChangeClimateChange - è lo slogan che accompagna quest'anno la Festa dell'albero, l'iniziativa organizzata da Legambiente che da oggi e per l'intero weekend promuove 500 appuntamenti in tutta Italia, con la piantumazione simbolica di nuovi alberi soprattutto nelle aree colpite da eventi estremi o danneggiate dalle fiamme. Per celebrare la Festa dell’Albero la Regione Puglia ha emanato un avviso pubblico dal titolo "L'ALBERO E NOI" che ha coinvolto scuole di diverso ordine e grado, cui è stato chiesto di descrivere attraverso un disegno, la molteplicità delle funzioni dell'albero e la loro importanza per l'ambiente circostante, ma soprattutto per l'uomo che con esso interagisce. Sono 29 le scuole ammesse al contributo regionale (€ 500 a disegno collocatosi tra i primi 10 in graduatoria). Con tutti i disegni pervenuti sarà realizzato un opuscolo a diffusione gratuita.

L’obiettivo della Giornata è sensibilizzare appunto grandi e piccoli sull’importanza della ricchezza arborea e forestale, anche attraverso la piantumazione simbolica di alberi: basti pensare che piantando solo tre 3 alberi si può compensare la CO2 prodotta dal consumo annuo di elettricità di tre persone che vivono insieme. in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, delle Politiche Agricole, dei Carabinieri Forestali, delle Regioni e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

«Con questa festa la Regione Puglia ha voluto ricordare soprattutto agli studenti giovani e giovanissimi che gli alberi sono indispensabili alla vita. Sono indispensabili perché trasformano l'anidride carbonica, che per noi è un veleno, nell'ossigeno che per noi è la vita. Per far questo abbiamo piantumato alberi in moltissime scuole con l'aiuto dell'ARIF, la nostra agenzia per la riforestazione, ma soprattutto abbiamo colto l'occasione per spingere tutte le scuole pugliesi a ricordare alle giovani generazioni che il bene più grande che abbiamo ricevuto è il nostro ambiente e lo dobbiamo tutelare nella maniera migliore attraverso cura, rispetto, attenzione e programmazione. Speriamo che queste iniziative servano a migliorare la nostra capacità di presidiare le cose belle che i nostri nonni ci hanno lasciato». Con queste parole il presidente della Regione Puglia, stamattina in visita nelle scuole a Bari, ha commentato la Giornata nazionale dell’Albero.

Ricco il programma di eventi organizzati e sostenuti dalla Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali, in collaborazione con l’Agenzia regionale per le Attività Irrigue e forestali (ARIF), per questa giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio forestale e, soprattutto, alla tutela della sostenibilità ambientale, con la stretta sinergia tra il Ministero dell’Istruzione, delle Politiche Agricole, dei Carabinieri Forestali, delle Regioni e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

«Stiamo facendo queste piantumazioni in tante città della Puglia - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Gianni Stea – simbolo del rispetto nei confronti dell’ambiente, del verde, della natura. Abbiamo tanto da fare in materia ambientale, in questa regione bellissima. Lavorando in sinergia con tutte le istituzioni, dobbiamo sempre più sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del rispetto dell’ambiente perché solo così potremo fare passi avanti».

Sono inoltre 27 i Boschi Didattici pugliesi che hanno aderito all’iniziativa e che hanno proposto, da nord a sud della Puglia, una serie di attività aperte al pubblico consultabili al link http://foreste.regione. puglia.it/bd-21nov19.

In collaborazione con A.R.I.F., inoltre, anche quest’anno, sarà realizzata l’iniziativa “Vivai forestali aperti” che coinvolgeranno, primi fra tutti, le scuole del territorio, alle quali verrà data la possibilità di entrare nei vivai demaniali regionali per conoscere le specie forestali più rappresentative della nostra Regione, nonché l’intera filiera della produzione vivaistica, dal seme alla piantina. Al termine sarà donata ad alunni e accompagnatori una piantina del vivaio visitato.