Acquaviva, ladro entra in casa e porta via a braccio tv da 50 pollici

I Carabinieri della Stazione di Acquaviva delle Fonti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura, nei confronti di G.B., 41enne barese, ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione. L'uomo, il 23 maggio, si sarebbe reso responsabile di un furto in casa da cui ha portato via oggetti d'oro, contanti e un televisore da 50 pollici.

I militari dell'Arma, avviavano immediatamente le indagini del caso, visionando soprattutto i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, nonché quelli installati nei pressi delle vie di accesso/uscita dal paese. E’ stato proprio grazie alle riprese che si è potuta ricostruire la dinamica del furto e incastrare il malvivente.

Dai filmati si è potuto vedere come l’uomo, giunto nei pressi dell’abitazione della vittima a bordo di un’autovettura, condotta da un complice rimasto all’interno a fare da “palo”, dopo aver forzato con un piede di porco il portone, si è introdotto nell’appartamento, per poi uscire, dopo alcuni minuti, portando sotto il braccio un grosso televisore.

Le indagini hanno accertato che l'auto utilizzata per il colpo era la stessa che aveva utilizzato sei anni fa a Cutrofiano (LE), quando venne arrestato sempre per un furto in appartamento.

I militari, dopo essere riusciti ad estrapolare un’immagine nitida del volto del malfattore, hanno iniziato minuziose analisi e comparazioni tra le immagini nella Banca Dati delle Forze di Polizia che hanno portato a identificare il 41enne. Da qui l'arresto richiesto dal pm e concesso dal gip. Le indagini proseguono per identificare i complici.