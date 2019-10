Emma, l'intervista da Fazio con imitazione di Vasco: il siparietto è esilarante

Grinta, emozioni, ma anche tante risate: è stato questo il succo dell'intervista che ieri sera la cantante salentina Emma Marrone ha rilasciato a Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio in onda su Rai 2. La cantante ha eseguito per la prima volta dal vivo il brano da record "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, e proprio parlando di Vasco, Fazio ha dato vita a un esilarante siparietto, con un'imitazione del rocker di Zocca: «Sono entrato nella tua mente con questa canzone», ha detto rivolgendosi alla Marrone con la voce e l'accento di Vasco. Emma è rimasta sbigottita dall'imitazione: «Sono impressionata. Eravamo in studio a Bologna, mi ha detto esattamente le stesse cose, con questo stesso tono compiaciuto».

