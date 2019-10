Dai Balcani a Bari con mezza tonnellata di droga sulla barca: arrestato scafista

BARI - Viaggiava dai Balcani verso la Puglia su un natante con circa mezza tonnellata di hashish e marijuana: arrestato un cittadino italiano di 48 anni durante un'operazione congiunta effettuata dal Centro Operativo DIA di Bari e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza.

L'imbarcazione, che viaggiava di notte a velocità sostenuta dai Balcani verso l'Italia, era stata segnalata come sospetta, nell'ambito di una missione di controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Il natante (un semicabinato di oltre 6 metri, dotato di un potente motore fuoribordo) è stato intercettato in acque internazionali a circa 18 miglia dalle coste di Monopoli. Sotto sequestro sono finiti 418 Kg di marijuana e 31 Kg di hashish, suddivisi in 45 involucri, ripartiti ognuno in confezioni da 2, 5 e 10 chilogrammi. I colli sono risultati tutti contrassegnati da sigle di diverso colore a seconda delle zone di produzione, del tipo di sostanza stupefacente, nonché dei destinatari in Italia. Il gip del Tribunale di Bari,ha convalidato l'arresto in flagranza di reato, e disposto la custodia cautelare in carcere dello scafista italiano.