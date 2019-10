Terlizzi, un fiume di acqua allaga Medicina e Chirurgia: disagi all'ospedale Video

Il reparto di Medicina dell'ospedale di terlizzi fa acqua nel vero senso della parola. Un inconveniente ha impegnato questo pomeriggio gli infermieri del reparto del nosocomio terlizzese, costretti a lasciare farmaci e siringhe e armarsi di mazze tira acqua per evitare di dover nuotare in reparto. Come documentano le immagini, un vero e proprio fiume inonda la medicheria e il corridoio del reparto costringendo il personale a utilizzare pezze e bastoni tira acqua per cercare di limitare i disagi.

Il problema si è esteso anche al reparto di Chirurgia con inevitabili conseguenze anche per i pazienti ricoverati. L'allagamento sarebbe stato causato dalla rottura di un tubo di un controsoffitto. Alcuni testimoni avrebbero sentito un botto e poi ci sarebbe stata una forte fuoriuscita di acqua causata dalla pressione. Centinaia e centinaia di litri hanno invaso tutti gli ambienti: per evitare danni più gravi sono intervenuti i vigili del fuoco ed è stata interrotta l'erogazione.

La Asl precisa che la situazione è soto controllo anche se le operazioni di ripristino del guasto proseguiranno tutta la notte: poi sarà necessario provvedere alla pulizia dei locali. L'Asl ha inviato sul posto il direttore del Dipartimento, da cui dipendono i plessi ospedalieri territoriali per eventuali decisione sui trasferimenti dei pazienti.