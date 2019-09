Altamura, muore operaio in azienda di calcestruzzi: le operazioni di recupero

BARI - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto poco dopo mezzogiorno in un’azienda di calcestruzzi, in un’area industriale alla periferia di Altamura (Bari). La vittima è Kreshnik Gockaj, 28 anni, di nazionalità albanese. Come mostrano le immagini il recupero del corpo della vittima non sono state semplici.

Il giovane operaio era impegnato in operazioni con la trivella. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del fuoco, il personale del 118 e del servizio lavoro Spesal dell’Asl.