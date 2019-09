Matino, torta pasticciotto da record: è lunga più di 30 metri

Da ieri sera Matino (Le) è entrata nell'albo dei record per una straordinaria torta pasticciotto, lunga 30 metri e 90 centimetri! È l'impresa da Guinness a cui il pubblico della manifestazione Sapori e Note d'Eccellenza ha assistito in diretta, vedendo realizzare la torta pasticciotto più lunga del mondo a firma del maestro pasticcere Giorgio Romano e di tutti i suoi collaboratori. Una preparazione lunga e laboriosa, per un prodotto tipicamente salentino: la madrina dell'evento, la giornalista Barbara Politi, ha potuto annunciare in diretta anche sul profilo Instagram della manifestazione (@sapori_e_note_d_eccellenza) il superamento del record. La serata, ultima di una rassegna di tre giorni, è poi proseguita con tanti ospiti, tra cui Enzo Petrachi, i Ghetto Eden, Il Peccato di Eva e i The Lesionati.

(video: Instagram @sapori_e_note_d_eccellenza)