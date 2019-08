Monopoli, guerra sui rifiuti: irruzione con l'autogru nel deposito della ditta sfrattata

Bufera a Monopoli sul servizio di raccolta rifiuti. Mentre il sindaco Annese annuncia il nuovo corso con la Energetikambiente di Rozzano, la fuoriuscita Falzarano - con la quale la civica amministrazione ha rescisso il contratto per inadempimento - denuncia una vera e propria invasione di suoi locali con tanto di autogru per portar via i mezzi della nettezza urbana.

Procediamo con ordine. L'impresa campana, finita, dopo la decisione dell'Ato cui fanno riferimento alcuni comuni del sud barese (tra cui Polignano, Mola, Conversano e Monopoli) ha dovuto fare i conti con una risoluzione del contratto per una serie di inadempimenti dopo appena due anni dall'avvio del servizio, decidendo così di indire una gara ponte. A Monopoli, quindi, hanno dato fondo alle carte bollate per sbattere fuori l'impresa proprio questa mattina ha avuto un no dal Tar Puglia al decreto cautelare (provvedimento d'urgenza) per bloccare l'ingresso della nuova società subentrata alla stessa Falzarano, ovvero la Energeticambiente. I giudici hanno fissato l'udienza in camera di consiglio il prossimo 4 settembre.

L'amministrazione comunale di Monopoli - ieri il sindaco Annese in consiglio ha ricostruito l'annosa vicenda - contesta alla società di non aver avviato il servizio di raccolta porta a porta. Da qui il braccio di ferro per cambiare musica al più presto e portare Monopoli verso gli auspicati obiettivi di raccolta differenziata.

Tuttavia, nella notte del cambio di azienda, si sarebbe verificata una vera e propria «irruzione» nel deposito della Ecologia Falzarano s.r.l., gestore del servizio di nettezza urbana fino al 31/7/2019. Ignoti, come denuncia il legale dell'impresa, Fabrizio Lofoco, «hanno scassinato il cancello di ingresso, movimentando con una gru i blocchi di cemento ivi presenti, allo scopo di entrare fraudolentemente nella sede della società ed asportare mezzi e camion parcheggiati. L’azione è servita ad impossessarsi con la forza dei mezzi per la nettezza urbana che erano nella disponibilità esclusiva di Ecologia Falzarano».

E’ in corso di accertamento il tipo e la quantità dei veicoli asportati, oltrechè di quelli danneggiati, alcuni dei quali sono di proprietà di Ecologia Falzarano, altri sono noleggiati, con contratto le cui fatture -emesse di recente- sono state pagate, o stanno per essere pagate dagli Uffici preposti, per il periodo luglio/settembre 2019. «La ditta aggiudicataria aveva infatti garantito per iscritto la disponibilità dei mezzi necessari a svolgere il servizio, ma probabilmente essa non dispone dei mezzi che ha dichiarato di avere».