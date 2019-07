Il Gargano come le isole Galápagos: la visita notturna di una Caretta-Caretta

FOGGIA - Il Gargano come le isole Galàpagos: nuovo avvistamento, questa volta notturno, per una tartaruga caretta caretta apparsa all'improvviso in una spiaggia incontaminata di Baia Sfinale, presso un noto villaggio turistico. Il video, postato su youtube, sta facendo il giro del web.

Grande lo stupore dei bagnanti alla vista dell'animale che si aggirava tranquillo sulla battigia. La tartaruga naturalmente sta bene e ha ripreso il largo senza essere toccata da nessuno.