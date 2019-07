Alberobello Light Festival, il videmapping dal gusto rock su trulli e basilica

BARI - Dal 20 al 28 Luglio Alberobello si illumina di una luce "rock" con l' Alberobello Light Festival e lascia tutti a bocca aperta. Alla sua terza edizione internazionale, il LiFe - Alberobello Light Festival 2019 è semplicemente la migliore finora prodotta, con stupefacenti installazioni artistiche che tagliano di luce l'intera città, da nord a sud. Ecco come la Basilica dei Santi Medici si illumina di colori psichedelici, mutando come in un caleidoscopio il suo aspetto. Da mozzare il fiato anche il videomapping sui trulli dove appaiono i volti di David Bowie e Jimi Hendrix: ecco le foto postate sulla pagina ufficiale Facebook dell'evento.