Barletta, la festa di Jovanotti con 40mila invitati: sul palco Caparezza e Rocco Hunt

«Vi dichiaro marito, moglie.. e figlio!»: con queste parole Lorenzo Jovanotti ieri pomeriggio ha simbolicamente celebrato il matrimonio di Nicola e Annateresa, tarantini, una delle coppie fortunate sorteggiate per vivere quest'esperienza al Jova Beach Party. I ragazzi si sono sposati "davvero" qualche giorno fa, sotto gli occhi del loro bimbo Francesco, ma hanno potuto rivivere quel momento davanti ai 40mila che hanno invaso il Lungomare Mennea di Barletta per il concerto-evento di Cherubini. Che in realtà è giusto chiamare "party", dal momento che è stata una festa lunga tutto il pomeriggio, iniziata alle 16 con band e ospiti che si sono avvicendati sui tre palchi (con incursioni continue di Jovanotti, vero leader e traghettatore dell'evento): pubblico in delirio per i Sud Sound System, per Mr. Rain, per il Canzoniere Grecanico Salentino, una vera e propria ovazione - intorno alle 20 - per i Boomdabash, che con il loro set hanno portato i fan all'inizio dell'esibizione più attesa, quella di Lorenzo. Insieme alla band che sta spopolando in radio con il tormentone "Mambo Salentino" è salito sul palco a sorpresa Rocco Hunt, dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa in cui sosteneva di voler abbandonare la musica a causa delle troppe pressioni. Una voce confermata è stata poi quella che ha voluto sul main stage, nel corso della serata, Caparezza: insieme a Jovanotti ha offerto una vulcanica performance di "Vengo dalla Luna", in occasione dei 50 anni dall'allunaggio, e un'intramontabile "Vieni a ballare in Puglia", che ha fatto scatenare anche i forestieri.