Save the Children per «Bari social summer»: un’estate «SottoSopra»

BARI - Si è svolto ieri sera ai giardini di piazza Garibaldi il primo evento del Festival Sottosopra, il Movimento giovani per Save the Children, che ha portato a Bari per tre giorni, fino a domani, 350 ragazzi da tutta Italia. Si sono alternate performance artistiche e musicali di gruppi under 25.

Momento centrale della serata è stato il talk show dedicato al tema dei diritti e del ruolo dei giovani, moderato dal giornalista di SkyTg24 Gianluca Ales, che ha visto confrontarsi sul palco l’attrice e amica di Save the Children Anna Foglietta e presidente dell’Associazione Every Child is My Child, Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato, anche lui da tanti anni al fianco di Save the Children, Raffaela Milano, direttore dei programmi diSave the Children, ragazzi del Movimento Sottosopra, di Friday4Future e il rapper romano Amir Issaa, che ha chiuso lo spettacolo con una sua performance musicale.