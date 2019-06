Fedez, lezione di barese a Leone: «Ce n'ge na ma sci...», ma è un disastro

«Ce n'ge na ma sci, sciamaninn, ce non ge na ma sci, non ge ne sim scenn», tradotto: «se dobbiamo andare, andiamo, se non dobbiamo andare, non andiamo». È questa la frase in dialetto barese che il rapper Fedez ha cercato di insegnare al figlio Leone, come testimoniano le sue Instagram stories, ma il risultato è abbastanza disastroso ed esilarante. Federico in queste ore è stato in Puglia, nei dintorni di Monopoli, ospite in un resort con paesaggi inequivocabili. Poi le stories si sono "spostate" al matrimonio di una coppia di amici conosciuti alle Maldive: il rapper e la moglie Chiara Ferragni hanno commentato le bellezze dell'Italia intera. Per un ripasso di dialetto barese, tuttavia, c'è sempre tempo!

(video Instagram @Fedez)