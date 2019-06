In 25mila per Ligabue al S.Nicola: una carriera di rock ed emozioni

BARI - Energico ed emozionante insieme. È l’unica espressione con cui si può descrivere il concerto di ieri sera, venerdì 14 giugno, allo stadio San Nicola di Bari, con cui Luciano Ligabue ha inaugurato lo Start Tour davanti a 25mila persone. Due ore e un quarto quasi di corsa (concerto iniziato con qualche minuto di ritardo per consentire anche agli ultimi di entrare), tanto alti sono stati i ritmi e i bpm della scaletta, costruita consapevolmente con pezzi vecchi e brani dall’ultimo disco, ”Start”. Una scelta ragionata, perché Ligabue sa che i concerti negli stadi sono particolari, ci sono i “fan occasionali”, quelli che lo vedono per la prima volta, e sembra che sia proprio a loro che voglia strizzare l’occhio proponendo le pietre miliari della sua carriera, quelle più note, da Bambolina Barracuda, a Si viene e si va, passando per Quella che non sei, Balliamo sul mondo.

Palco semplice, con schermi al led dietro di lui che cambiano animazioni e colori, e due passerelle in mezzo al pubblico, dove democraticamente si esibisce in altrettanti medley, il primo acustico, il secondo completamente elettrico, trasformando il San Nicola nel Bari Rock Club. Sale e scende dal palco (è in formissima!) per stringere le mani ai fan, a cui regala una Non è tempo per noi da medaglia d’oro, dedicata alla questione ambientale, e un finale indimenticabile, con l’inno Certe Notti, Piccola Stella Senza Cielo e l’ultima, Urlando Contro il Cielo. È proprio questa la bellezza di Ligabue, il non avere una canzone preponderante sulle altre, ma una serie di grandi successi fra cui ogni singolo fan può scegliere in quale identificarsi. C’è posto per tutti nelle sue canzoni, e ogni canzone è la preferita di qualcuno. Un live imperdibile.

Momento top: ”Non è tempo per noi”. Sugli schermi le immagini delle manifestazioni in difesa del pianeta: “Non è tempo per noi/che non ci adeguiamo mai/fuori moda/fuori posto/insomma sempre fuori, dai!”

Momento flop: Il medley acustico, ma solo perché sono tutte canzoni che meritavano di essere suonate integralmente. Purtroppo con una carriera così lunga alle spalle occorre fare una selezione. Plauso sul finale: “Un colpo all’anima” comincia acustica, e finisce trionfale ed esplosiva con l’accompagnamento della band (Luciano Luisi - tastiere, cori, Max Cottafavi - chitarre, Davide Pezzin - basso, Ivano Zanotti - batteria, percussioni, e il “capitano” Federico Poggipollini - chitarre elettriche, cori).

La scaletta:



Polvere di stelle

Ancora noi

A modo tuo

Si viene e si va

Quella che non sei

Balliamo sul mondo

MEDLEY ACUSTICO: L’amore conta/Sogni di Rock’n’Roll/Il giorno di dolore che uno ha/Tu sei lei/Un colpo all’anima

Bambolina e barracuda

La cattiva compagnia

Non è tempo per noi

Marlon Brando è sempre lui

Luci d’America

Mai dire mai

MEDLEY BARI ROCK CLUB: Vivo morto X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire

Vita morte e miracoli

Niente Paura

Certe Notti

A che ora è la fine del mondo

Tra palco e realtà

BIS:

Certe donne brillano

Piccola stella senza cielo

Urlando contro il cielo