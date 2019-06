Governo, Centinaio a Matera: «Lega c'è, se a M5s non va bene trovi qualcun altro»

MATERA - «Noi continuiamo a dire una cosa e lo abbiamo detto al presidente Conte, al Ministro Di Maio e al Movimento cinque stelle: se si vuol rilanciare il Paese, la Lega c'è. In caso contrario trovi qualcun altro con cui fare il Governo». Lo ha detto a Matera il Ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, a margine di un incontro dell’Action tank di Agrinsieme.

«Se - ha aggiunto - si vuole parlare di cose concrete, la Lega c'è. Se si vuole pensare a nuove infrastrutture, la Lega c'è. Se si vuole pensare a far sì che l’economia italiana possa tornare a crescere in un modo importante, e non ci sia la decrescita felice - ha concluso Centinaio - la Lega c'è».

AGRICOLTURA - «La richiesta che stiamo facendo all’Europa in modo un pò più pressante è quella di tutelare l'agricoltura europea non solo quella italiana». Il Ministro ha poi evidenziato che «l'ultima notizia che ci sta arrivando è che ci sarà un accordo con il Vietnam, dove, dopo aver messo il dazio sul riso che arriva dalla Cambogia e dalla Birmania, stiamo aprendo il mercato : bravi sì, ma - ha concluso Centinaio - stupidi no».

INFRASTRUTTURE - «A me non interessa tanto il discorso della Tav, a me interessa che in questo Paese partano le infrastrutture: a me interessa che in Italia si muovano merci e persone il più velocemente possibile». Così, a Matera, il Ministro dell’Agricoltura e del Turismo, Gian Marco Centinaio, ha risposto a una domanda dei giornalisti sui problemi infrastrutturali del Mezzogiorno. «Non posso pensare che - ha concluso - i nostri produttori del Sud ci mettano quasi il triplo del tempo rispetto a uno spagnolo per portare le merci in giro per l’Italia».