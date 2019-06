Tremiti, le immagini spettacolari della Riserva marina per i suoi 30 anni - Il Video

La Riserva Marina Isole Tremiti compie trent’anni. Ambiente, cultura, spettacolo, arte e musica si fondono per l'anniversario della Riserva, un forziere di bellezza e biodiversità apprezzato in tutto il mondo. Una ricorrenza importante che il Parco Nazionale del Gargano (Ente gestore della Riserva dal 1995, anno della sua istituzione), il Comune delle Isole Tremiti e il Ministero dell’Ambiente, hanno voluto celebrare degnamente con un fitto calendario di eventi.

Tante le attività per l’ambiente: dalla presentazione dei risultati dello studio sul Corallo Nero, alla pulizia dei fondali con ragazzi non vedenti. Attesa a Tremiti anche Goletta Verde. Testimonial Ron insieme ad attori, comici, illustratori e giornalisti. L’evento vivrà il clou il 14 luglio, giorno dell’istituzione dell’Area Marina Protetta: in serata a San Domino concerto di RON, che tornerà a suonare nel nome e nel ricordo di Lucio Dalla con cui il cantautore, proprio alle Tremiti, ha condiviso intensi momenti di vita e di arte.