A Giovinazzo scoglio per padre ex capitano Inter Mazzola: «Verrò presto»

Incontro indimenticabile ieri, nell’hinterland milanese, tra il sindaco di Giovinazzo , Tommaso Depalma, e lo storico capitano dell’Inter, Sandro Mazzola. L’incontro è avvenuto a casa del grande campione italiano. Da tempo il sindaco e Mazzola erano in contatto telefonico. Mazzola era venuto a conoscenza della volontà di Depalma di intitolare uno scoglio di Giovinazzo a Valentino Mazzola, padre di Sandro e capitano del grande Torino e della Nazionale, del quale quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita (nacque a Cassano d’Adda il 26 gennaio 1919).



L’idea era partita dopo il ritrovamento di una foto, scattata verso la fine del 1940, a Giovinazzo, nella quale Valentino Mazzola posa sorridente su quello scoglio di Giovinazzo, in zona Lungomare del Levante, con un gruppo di amici. Dopo varie ricerche, si è scoperto che la moglie di Valentino Mazzola aveva parenti proprio a Giovinazzo e che quella foto era stata scattata durante una delle vacanze che la famiglia Mazzola trascorreva proprio a Giovinazzo in estate. Nell’incontro di ieri Depalma ha comunicato ufficialmente a Sandro Mazzola di voler intitolare lo scoglio a suo padre. Una decisione presa con grande entusiasmo e commozione dal grande Sandro che, nell’occasione, ha voluto registrare un video per annunciare la sua decisione di venire presto a Giovinazzo.



“E’ inutile provare a descrivere la grande emozione che ho provato trovandomi di fronte a un monumento del ‘900, del grande calcio, del grande sport e dell’Italia migliore qual è il capitano Mazzola”- dichiara il sindaco Depalma- “ E’ stato un immenso piacere vederlo ricordare alcuni suoi momenti di vita trascorsi, da bambino e da ragazzo, proprio a Giovinazzo, tanto che non ha esitato a dichiarare di sentirsi per metà di sangue pugliese. Ora aspetto solo che mi comunichi la data in cui verrà, poi posso solo dire che il suo arrivo sarà una grande festa per quel popolo di figli, tifosi e semplici cittadini che sanno riconoscersi in una persona che ha reso grande la nostra nazione. Della nostra volontà di intitolare uno scoglio a Valentino Mazzola è stato informato anche Urbano Cairo, patron del Torino e illuminato imprenditore ed editore, che ha manifestato grande interesse per la nostra decisione ripromettendosi che,impegni permettendo, vorrebbe essere presente anche lui nel giorno dell’intitolazione”.