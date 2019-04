Conte a Bari: Dichiarazioni? Ho scritto alla Gazzetta. La pioggia? Fa bene alla terra

Il Presidente del Consiglio è arrivato poco prima della 10 al Politecnico di Bari per l'inaugurazione dell'anno accademico. Accolto dal Rettore, Di Sciascio e dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, il Premieri incalzato dai giornalisti a rilasciare una dichiarazione prima ha rinviato a un colloquio dopo la cerimonia, poi ha chiosato «ho scritto pure alla Gazzetta del Mezzogiorno», facendo riferimento all'editoriale pubblicato oggi in prima pagina. Successivamente si è avviato verso le scale per raggiungere la sala della cerimonia e, fermandosi a salutare alcune persone, ha chiesto« E' piovuto?». Gli hanno risposto: «Piove da tre giorni». «Fe bene alla terra...» ha detto sorridendo Conte proseguendo verso l'aula.