Matera 2019, Fiona May in scena stasera con «Maratona di New York»

MATERA - Amicizia, sacrificio, sfida nella vita e nello sport caratterizzano il lavoro teatrale «Maratona di New York» che l’ex atleta e ora attrice Fiona May, in coppia con Luisa Cattaneo, presenterà in serata a Matera per «Sport Tales», il programma di iniziative che mette insieme narrazione, cultura e discipline sportive per l’anno da Capitale europea della cultura 2019.

«Nel lavoro - ha detto Fiona May - ci sono tutti i sentimenti che portano due persone a conoscersi e a percorrere per intero una sfida, che aiuta a cambiare sé stessi e gli altri. Farlo a Matera, con la ventitreesima replica, è uno stimolo in più per raggiungere questo risultato». Il lavoro di Edoardo Erba è diretto da Andrea Bruno Savelli ed è prodotto dal Teatro Dante Carlo Monni in coproduzione con Todi Festival.

«Maratona di New York» è stata definita «una prova di resistenza», una sfida fisica oltre che verbale, che vede impegnati gli attori a correre per l’intera durata delle scene. Protagonisti della rappresentazione teatrale, con una sceneggiatura al femminile, sono una leader, nella corsa come nella vita, di donna determinata e una sua amica, insicura, legata a un passato dalla quale non riesce a liberarsi. Entrambe sono impegnate in una rincorsa verbale, che cresce con l'aumentare dei battiti cardiaci lungo un percorso narrativo accompagnato dal rumore di suole delle protagoniste.