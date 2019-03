Paura a Matera per una valigia abbandonata per strada: intervenuti artificieri

Paura questa mattina a Matera dove poco distante dalla Questura è stata trovata una valigia abbandonata in centro a Matera. È stato necessario l'intervento degli artificieri della polizia di stato di Bari. La valigia sospetta è stata segnalata da un passante a un vigile urbano, che ha immediatamente informato la polizia. Gli artificieri, facendo una radiografia alla valigia, non hanno riscontrato nulla di pericoloso. Via Gattini, per quasi due ore, è stata interdetta al traffico, creando disagi nelle vie adiacenti.

(video Genovese)