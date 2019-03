Matera, protesta lavoratori all'azienda sanitaria locale: «Giù le mani dai nostri soldi»

Questa mattina a Matera si è svolto un sit-in di protesta promosso dalla Fials Matera, in collaborazione con Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, e Fsi-Usae per protestare contro le ultime delibere della ASM (Azienda sanitaria locale di Matera) che prevedono oltre al blocco delle progressioni orizzontali riferite alle annualità 2010 e 2016 anche la possibilità di recupero delle somme. Si è giunti a questo punto perché nel maggio 2018 un'ispezione del Ministero dell'Economia ha sollevato dubbi sulla procedura che ha portato all'erogazione delle spettanze. I lavoratori hanno partecipato a un bando redatto dall'Asm e sono stati giudicati meritevoli da un'apposita commissione: oggi chiedono di aprire un tavolo di confronto che non tocchi le loro tasche.

Nel video anche l'intervista a Gianni Sciannarella, dipendente Asl Matera e segretario Fials Matera.

(video Genovese)