Potenza, sfondano una gioielleria a colpi di martello: ladri in fuga

POTENZA - Sfondano a colpi di martello una gioielleria in via Cavour a Potenza: rapinatori in fuga col malloppo. È successo nella notte dove un gruppo di 2-3 malviventi ha assaltato l'esercizio commerciale usando dei grossi martelli. Come mostrano le immagini i ladri entrano nel negozio, arraffano ciò che possono e poi si danno alla fuga.

Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che però non sono riusciti a bloccare i malviventi. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle ore 3, i due hanno sfondato la vetrina della porta d’ingresso della gioielleria con una pesante mazza. All’interno, è scattato il sistema di allarme e l’ambiente è stato invaso dal fumo, ma i due sono riusciti ugualmente a rompere alcune vetrine e a rubare gioielli per diverse migliaia di euro. Poi sono scappati, probabilmente aiutati da un complice. I ladri avrebbero infatti bloccato la strada con una catena, rovesciando dei bidoni della spazzatura e avrebbero dato fuoco a dei pneumatici per impedire e/o ritardare l’arrivo della polizia.

Il colpo è diventato anche oggetto di posizioni politiche. Il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Basilicata, Carlo Trerotola, ha annunciato il suo impegno per l'aumento della sicurezza sul territorio lucano. Già una settimana fa la stessa gioielleria era stata presa di mira, ma fortunatamente il colpo non è andato a segno. (Video Tony Vece).