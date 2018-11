Tra i Sassi di Matera spuntano le opere di Salvador Dalì: il risultato è surreale

MATERA - L’arte surrealista di Salvador Dalì sbarca tra i Sassi di Matera: la città Capitale europea della cultura nel 2019 accoglierà le opere del maestro spagnolo in una mostra «open air». Ecco il video promozionale: il risultato è «surreale».

Dai famosi orologi molli agli elefanti dalle zampe lunghe e sottili: tra le vie della città lucana saranno posizionate delle istallazioni giganti dei quadri più famosi del pittore, mentre una vera e propria esposizione di opere minori troverà collocazione nel complesso rupestre di Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci. Il tutto è documentato da un profilo Instagram creato ad hoc per raccogliere le immagini di questo esperimento artistico cittadino che andrà avanti per tutto il prossimo anno. Guardare per credere.