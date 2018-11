Plafoniere d'oro alla Regione, Giletti a Bari annuncia altra puntata. E invita Emiliano

Non è venuto in città per mangiare orecchiette, nè per fare gli auguri a una consigliera comunale. Ma per «capire altre cose». Massimo Giletti, giornalista conduttore di «Non è L’Arena», la trasmissione in onda su La7, nelle ultime due settimane ha proiettato la Puglia al centro di un caso di presunto spreco di denaro pubblico legato alla costruzione della nuova sede del Consiglio regionale della Puglia, vicenda che si trascina da almeno 15 anni. La punta dell’iceberg le famigerate «plafoniere d’oro» che tanto hanno appassionato il pubblico. Ma a quanto pare non è finita qui perché l’intenzione è di andare avanti. Fino a ieri ha trattato il caso con inviati e redattori, ora ha deciso di occuparsene in prima persona. Nell'intervista ai nostri microfoni (e in versione integrale nell'edizione cartacea della Gazzetta del Mezzogiorno, in edicola oggi, o in edizione digitale) annuncia altre novità per la prossima puntata e invita anche il presidente Michele Emiliano («Lo stimo e lo rispetto») in trasmissione per un confronto.