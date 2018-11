Foggia, rapinano area di servizio, dipendente era il basista: arrestato

FOGGIA - Alle prime luci dell’alba i carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cerignola hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Grossano, 21enne di Trinitapoli, per una violenta rapina a mano armata commessa lo scorso 4 maggio ai danni di una stazione di servizio sulla Statale 16. L'uomo è stato incastrato dalle telecamere. Come mostrano le immagini, quattro persone a volto coperto, intorno alle 6.45 del mattino sono piombate armate all'interno dell'area della stazione servizio, aggredendo e malmenando, indifferenti alla presenza di numerosi automobilisti, uno dei due addetti presenti a quell'ora, per poi fuggire con i circa 40mila euro arraffati dalle casse dell’impianto.

L'altro impiegato, rimasto illeso, era proprio il 21enne, all’epoca dei fatti dipendente del distributore. Le indagini, hanno dopo pochi mesi permesso di smascherarlo: si era fatto passare per vittima, ma aveva invece attivamente partecipato all’azione come basista.

Il 21enne, inoltre, nelle fasi della rapina non aveva tenuto conto del fatto che tutti i movimenti suoi e dei complici venivano registrati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. L'arrestato, al termine delle formalità, è stato portato nel carcere di Foggia, dove nei prossimi giorni verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia, mentre continuano le indagini per l'identificazione dei suoi quattro complici.